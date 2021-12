Migration über Belarus mit «deutlich fallender Tendenz»

Auf der Route über Belarus und Polen kommen viel weniger Migranten nach Deutschland als in den Monaten zuvor. Vom 1. bis 14. Dezember registrierte die Bundespolizei insgesamt 259 unerlaubte Einreisen - also im Durchschnitt weniger als 20 pro Tag. Dies geht aus offiziellen Zahlen vom Mittwoch hervor. Im Oktober waren noch rechnerisch rund 170 Menschen pro Tag auf der Route unerlaubt nach Deutschland eingereist, im November im Schnitt 95. Die Bundespolizei selbst sprach von einer «deutlich fallenden Tendenz».

Die Europäische Union wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen wie Syrien oder Irak nach Belarus einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage dort zu destabilisieren. In Belarus harren an der Grenze zu Polen noch mehrere Hundert Migranten aus in der Hoffnung, doch noch in die EU und nach Deutschland zu gelangen.