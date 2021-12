Kommunen und Einzelhandel: Innenstädten muss geholfen werden

Der Brandenburger Städte- und Gemeindebund (StGB) und der Einzelhandel fordern mit Blick auf über anderthalb Jahre Corona-Pandemie eine stärkere Unterstützung der Innenstädte durch das Land. Trends wie der Onlinekauf hätten sich durch die Pandemie nur verstärkt, sagte Geschäftsführer Jens Graf. Der Bund habe ein Programm zur Innenstadtentwicklung mit Hilfen von zunächst 25 Millionen Euro angesichts der schwierigen Lage der Innenstädte auf 250 Millionen Euro aufgestockt. Auch die Landesregierung müsse jetzt mit einem eigenen Förderprogramm nachziehen, forderte er am Dienstag.

Bestimmte Berufe seien in der Pandemie unter Druck geraten, ergänzte StGB-Präsident Oliver Hermann. In bestimmten Bereichen sei eine Abwanderung der Mitarbeiter aufgrund der Unsicherheit durch die Corona-Maßnahmen zu beobachten, etwa in der Gastronomie, bei Reisebüros oder Modegeschäften. Auch deshalb müssten Einzelhändler dicht machen. «Da müssen Lösungen gefunden werden, damit das nicht zum Dauerproblem wird», so Hermann. Er forderte zudem, bei Maßnahmen wie Lockdown oder 2G-Regelung das «rechte Maß» zu finden.