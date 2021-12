Rechnungshof: Misswirtschaft und mangelnde Kontrollen

Ein Haus des Sports für zu viele Landesmillionen, Polizeikontrollen im Schneckentempo und ein Verbandschef mit Dienstauto in der privaten Garage, für die er auch noch Miete kassiert: Der Landesrechnungshof Brandenburg wirft in seinem aktuellen Jahresbericht mehreren Ministerien teils überhöhte Ausgaben und fehlende Kontrolle vor.

So hätte aus seiner Sicht die Zuwendung des Landes in Höhe von 8,1 Millionen Euro von 2019 für das Haus des brandenburgischen Sports in Potsdam um mindestens eine Million Euro niedriger ausfallen können, weil der Landessportbund genügend eigene Mittel gehabt habe, sagte Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser am Montag.