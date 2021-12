Zoll: Illegal eingeführte Böller aus Polen sichergestellt

Bei Kontrollen durch Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) ist am vergangenen Wochenende wieder illegal eingeführte Pyrotechnik aus Polen sichergestellt worden. Unklar sei, ob sich Bürger nach dem Verbot des Verkaufs von Böllern und Feuerwerk zum Jahreswechsel in Deutschland nun vermehrt im Nachbarland eindecken wollten, sagte Astrid Pinz, Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), am Montag auf Anfrage. Das Verbot hatten Bund und Länder am vergangenen Donnerstag beschlossen.

Die polnischen Böller seien nicht für den deutschen Markt zugelassen, sagte Pinz. Käufern drohe ein Steuerstrafverfahren. In Polen ist der Verkauf von Böllern und Raketen das ganze Jahr über gestattet. Diese enthalten laut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oft nicht nur Schwarzpulver, sondern sie sind mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt.

Seit Sonntag gilt Polen zudem wieder als Covid-19-Hochrisikogebiet. Einreisende nach Deutschland müssten nun über einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis verfügen.