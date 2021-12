Land bereitet Impfungen von Kindern ab fünf Jahren vor

Brandenburg stellt sich nach Darstellung von Gesundheitsministern Ursula Nonnemacher auf das Impfen von Kindern ab fünf Jahren ein. «Wir werden im Impfstab vorbereiten (...), wo kann geimpft werden», sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages. Brandenburg werde die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) als unabhängiges Gremium nicht abwarten, sondern unverzüglich Impfangebote einrichten.

Die Forderung sei allerdings, dass die Stiko zeitnah eine Empfehlung abgibt. Es bestehe einen Appell an die europäische Kommission, noch vor dem angekündigten Termin am 20. Dezember Impfstoff auszuliefern. Das Vakzin für Kinder müsse bis zum 12. Dezember vom Land bestellt werden. In Deutschland will die Stiko ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren noch in diesem Jahr bekannt geben.