Bungalow in Bestensee durch Feuer komplett zerstört

In Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald ist ein Bungalow auf einem Wochenendgrundstück abgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Kinder den Brand am Samstag verursacht haben. Bei Ankunft der Feuerwehr brannte der Bungalow bereits in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude und ein nahes Waldgebiet, wie es weiter hieß. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

© dpa

© Beate Waetzel Winterwellness in der Spreewald Therme Erleben Sie vom 1. November bis 31. Dezember die Magie des Wohlfühlens bei speziell auf die Winterzeit abgestimmten Winterwellness-Angeboten in der Spreewald Therme. mehr