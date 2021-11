Zahl der rassistischen Straftaten weiter gestiegen

Die Zahl rassistischer Straftaten hat in Brandenburg auch im dritten Quartal dieses Jahres zugenommen. Die Polizei registrierte von Juli bis September nach vorläufigen Angaben 47 Delikte, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) mitteilte. Damit stieg die Zahl dieser Fälle im bisherigen Jahresverlauf auf mindestens 126. Im gesamten Vorjahr waren es 113.

Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlinge, ihre Unterkünfte und Unterstützer, die die Polizei in einer gesonderten Statistik führt, blieb im dritten Quartal 2021 mit 43 nahezu unverändert auf dem Niveau der vorangegangenen drei Monate von 44. Jeder vierte Fall war ein Körperverletzungsdelikt.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres ereigneten sich damit nach vorläufigen Angaben 124 dieser fast ausschließlich von Rechtsextremisten begangenen Straftaten. Erstmals nach vielen Monaten wurde im August auch wieder ein Helfer bedroht. Im gesamten Vorjahr hatte die Polizei laut Ministerium 209 Angriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte registriert. 2019 waren es noch 268.

«Sorgen machen vor allem die Körperverletzungsdelikte, die mit 44 in den ersten drei Quartalen schon fast die Gesamtzahl des Jahres 2020 mit 47 erreicht haben. Das zeigt: Es gibt keine Entwarnung», so Johlige. Noch immer müssten Menschen in Brandenburg Angst haben, Opfer einer rassistischen Gewalttat zu werden.