NPD tritt in Brandenburg weiter verstärkt auf

Nach vorläufigen Angaben des Brandenburger Innenministeriums gab es im dritten Quartal 15 Aktivitäten der rechtsextremen Szene im Land.

Eine Veranstaltung der NPD in Frankfurt (Oder) unter dem Motto «Linksterror und Kindesmissbrauch stoppen» besuchten den Angaben zufolge im Juli 80 Menschen. 40 Teilnehmer waren es im August bei einem Liederabend in Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Weitere 40 Menschen nahmen an verschiedenen Treffen teil, so an zwei Gedenkveranstaltungen in Guben (Landkreis Spree-Neiße) und Lauchhammer zum Todestag des Adolf-Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß am 17. August. Bei fünf Veranstaltungen seien die Teilnehmerzahlen polizeilich nicht bekannt gewesen, erklärte das Ministerium.