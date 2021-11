Brandenburg steuert auf schärfere Einschränkungen der Kontakte zu.

Die Landesregierung diskutierte am Montag (22. November 2021) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf Grundlage eines Entwurfes über mögliche Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und eine Ausweitung der 2G-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene etwa auf den Einzelhandel ohne Supermärkte & Co. Die Entscheidung soll erst am Dienstag im Kabinett fallen. Auch ob in Schulen ein täglicher Corona-Test eingeführt wird, war offen. Zuvor hatten «Bild» und «B.Z.» sowie die «Märkische Allgemeine» über den Entwurf berichtet. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte von einer Notlage gesprochen und gesagt: «Es geht für viele um Leben und Tod.»