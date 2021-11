Verteidiger kündigt im KZ-Prozess Erklärung an

Im Prozess um die Massentötungen von Häftlingen im Konzentrationslager Sachsenhausen hat der Verteidiger eine mögliche Erklärung des Angeklagten zu seiner Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs angekündigt. «Es wird vermutlich eine Erklärung dazu geben, das bedarf aber noch etwas Zeit», sagte der Anwalt Stefan Waterkamp am Donnerstag vor dem Landgericht Neuruppin.

Zuvor hatte der Nebenkläger-Anwalt Thomas Walther ebenso wie der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann den 100 Jahre alten Angeklagten eindringlich aufgefordert, sich zu seiner damaligen Tätigkeit zu bekennen. Der Prozess vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Neuruppin findet aus organisatorischen Gründen in einer Sporthalle in Brandenburg/Havel statt.

Laut Anklage soll der Hundertjährige als SS-Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an Tausenden Häftlingen geleistet haben. Er hatte aber am zweiten Prozesstag bestritten, in dem KZ tätig gewesen zu sein. Auf Anraten seines Anwalts hat er sich ansonsten zu seiner Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs bislang nicht geäußert.