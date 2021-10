Netzhoppers gewinnen Fünfsatz-Krimi gegen Lüneburg

Die Netzhoppers KW-Bestensee mussten in ihrem fünften Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga zum fünften Mal in den Tiebreak. Gegen die SVG Lüneburg gewannen die Brandenburger am Sonntag mit 3:2 (26:24, 25:13, 26:28, 22:25, 16:14). Den Entscheidungssatz hätte die Mannschaft durchaus vermeiden können, nachdem sie sich eine 2:0-Satzführung erarbeitet hatten. Herausragender Spieler beim Sieger war Angreifer Theo Timmermann.

Die Lüneburger erwischten den besseren Start. Sie setzten sich mit zielstrebigen Angriffen früh mit vier Punkten Vorsprung ab. Durch eine Aufschlagserie des US-Amerikaners Brandon Rattray kamen die Netzhoppers beim 13:13 wieder heran. Mit wechselnden knappen Führungen ging es in die Satzverlängerung. Einen Satzball des Kontrahenten wehrten die Gastgeber ab. Rattray machte es besser, indem er kraftvoll zum 26:24 punktete.

Der zweite Durchgang war entschieden, als Netzhoppers-Eigengewächs Timmermann beim Stande von 15:12 zum Aufschlag ging und seine Mannschaft das Ergebnis mit sieben Punkten in Serie auf 22:12 ausbaute. Im dritten Satz büßten die Gastgeber jedoch bei einer 19:15-Führung überraschend die Spielkontrolle ein. Selbst als die Mannschaft im vierten Durchgang beim 11:6 wieder auf gutem Weg schien, folgte prompt bis zur zweiten Technischen Auszeit eine Negativserie mit 3:10 Punkten. Es ging in den Tiebreak, in dem die Netzhoppers das glücklichere Ende für sich hatten.

