Alle brauchen Wasser: Versorger vor schweren Aufgaben

Die zunehmende Trockenheit in Brandenburg, vor allem im Sommer, wirkt sich auf die Grundwasserneubildung aus. Die Wasserversorger stehen daher auch mit Blick auf Industrieansiedlungen vor schweren Aufgaben. Generell rücke ein intelligentes Wassermanagement immer mehr in den Vordergrund, sagte Turgut Pencereci, Geschäftsführer des Landeswasserverbandstages Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur. «Man muss sich Gedanken machen: Wo bringt man überhaupt wasserintensive Betriebe unter und wo nicht.»

Ein weiteres Problem: In der Bevölkerung fehle es noch deutlich an Bewusstsein, was das Thema Wasserverbrauch angehe, so Pencereci. Schon in der Schule müsse verstärkt eine Umweltbildung stattfinden. Auch das Land müsse mehr informieren. Das Thema sei kein Politikum. «Wasser hat keine Farbe, es geht alle an, alle leben davon», betonte er. Noch seien die allermeisten Versorger in Brandenburg nicht am Limit, die Wasserqualität sei «okay». Darauf könne man sich aber nicht ausruhen. «Wir müssen aufpassen, dass das gut bleibt und das ist eine erhebliche Anstrengung», sagt er auch mit Blick auf die Zunahme der intensiven Landwirtschaft. Diese bedeute einen verstärkten Nährstoffeintrag in den Boden - und somit ins Grundwasser.