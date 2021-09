Nonnemacher ruft Ärzte zu Auffrischungsimpfungen auf

Gemeinsam mit dem Ärzteverbänden hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Ärzte aufgerufen, bei Risikogruppen jetzt mit Corona-Auffrischungsimpfungen zu beginnen. Dies sei rechtlich möglich und geboten, auch wenn die entsprechende Allgemeinempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch ausstehe, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag zu dem Schreiben an die Ärzteschaft mit. Zuerst hatte die «Märkische Allgemeine» (Dienstag) darüber berichtet.

In dem gemeinsamen Schreiben mit Landesärztekammer, Kassenärztlicher Vereinigung und Hausärzteverband wird darauf hingewiesen, dass Studien eine abnehmende Immunität feststellten. Vom European Center of Disease Control (ECDC) werde eine Auffrischungsimpfung für vulnerable Gruppen in Deutschland dringend empfohlen. Daher könne insbesondere Menschen in Pflege- und anderen Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischem Personal eine sogenannte Booster-Impfung angeboten werden.