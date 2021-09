Nonnemacher lehnt Datum für Ende aller Corona-Auflagen ab

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält derzeit nichts von einem festen Datum für das Ende aller Corona-Auflagen.

«Die kalte Jahreszeit beginnt, Menschen halten sich wieder häufiger in geschlossenen Räumen auf, wo die Ansteckungsgefahr größer ist. Die Bevölkerung ist noch nicht in ausreichendem Maße durch eine Impfung geschützt», sagte Nonnemacher am Montag auf Anfrage. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) geforderten Impfquoten von 85 Prozent in der Altersgruppe der 18-59-Jährigen und von 90 Prozent bei den über 60-Jährigen seien noch nicht erreicht. «Es wäre grob fahrlässig, in solch einer Situation auf sämtliche Schutzmaßnahmen zu verzichten», warnte Nonnemacher. «Deshalb bleiben Abstand, Hygiene und Masken in vielen Lebensbereichen weiter unverzichtbar.»