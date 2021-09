Gerichtsentscheidung: Helenesee bleibt weiter gesperrt

Die derzeitige bodenmechanische Beschaffenheit der Ufer- und Flachwasserbereiche des Helenesees erfülle nicht die Anforderungen an eine gefährdungsfreie Nutzung des Sees, teilte das Gericht am Donnerstag (16. September 2021) weiter mit. Gegen den Beschluss können die Betreiber Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen und damit in die nächste Instanz gehen.