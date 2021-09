Woidke würdigt Beatrix Spreng als Brückenbauerin

Die ehemalige Pfarrerin Beatrix Spreng aus Joachimsthal (Landkreis Barnim) ist Trägerin des Brandenburger Freiheitspreises 2020. Der Preis des evangelischen Domstifts Brandenburg ist am Donnerstag bei einem Festakt im Dom zu Brandenburg an der Havel vergeben worden, wie die Staatskanzlei Brandenburg mitteilte. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre vergeben.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte in seiner Rede zur Preisverleihung, Spreng sei eine tatkräftige Brückenbauerin, die sich in der Nachwendezeit als Westdeutsche ganz bewusst für eine Pfarrstelle in Ostdeutschland entschieden habe. «Sie wollte nach Jahren der Abschottung und Entfremdung mit den Menschen ins Gespräch kommen und den Prozess des Zusammenwachsens von Ost und West als Pfarrerin tatkräftig unterstützen.» Das sei ihr wunderbar gelungen.