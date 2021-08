Mehr rassistische Straftaten in Brandenburg

Die Zahl der rassistischen Straftaten in Brandenburg hat im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich zugenommen. Die Polizei registrierte von April bis Juni nach vorläufigen Angaben 39 Delikte, zehn mehr als in den ersten drei Monaten des Jahres, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage aus der Linksfraktion des Landtages hervorgeht. 38 der 39 Fälle waren laut Polizei rechtsextremistisch motiviert.

Auch die Straftaten gegen Flüchtlinge, die in einer gesonderten polizeilichen Statistik geführt werden, nahmen geringfügig zu. Ihre Zahl erhöhte sich im Vergleich der beiden Quartale von 32 auf 33. In einem weiteren Fall hatte die Polizei im Februar eine Sachbeschädigung an einer Flüchtlingsunterkunft bestätigt. Auch diese nahezu ausschließlich von Rechtsextremisten begangenen Übergriffe könnten sich durch Nachmeldungen für das zweite Quartal noch erhöhen. Etwa jeder dritte Fall war ein Körperverletzungsdelikt.