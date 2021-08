Lärzer Festival kann wieder mit Zulassung rechnen

Der Verein Kulturkosmos (Berlin) kann auch für das zweite «Plan:et C»-Festival ab 27. August mit einer Genehmigung rechnen. Wie eine Sprecherin des zuständigen Amtes Röbel/Müritz am Dienstag sagte, sei dies mit dem Kreisgesundheitsamt so abgesprochen. Einige Details würden derzeit aber noch mit dem Veranstalter verhandelt, so dass die schriftliche Genehmigung noch nicht vorliege. Damit können Musik-Fans an diesem Wochenende zwischen zwei Musikfestivals an der Mecklenburgischen Seenplatte wählen.

An diesem Donnerstag beginnt auch das Immergut-Rockfestival in Neustrelitz. Dort sind bis 28. August wegen der Corona-Bedingungen 3000 statt der sonst üblichen 5000 Gäste zugelassen.

In Lärz, wo sonst das Fusion-Festival stattfand - was aber 2021 abgesagt wurde - werden wie am vergangenen Wochenende erneut 10.000 Besucher erwartet. Bei strengen PCR-Tests waren zuletzt etwa 20 Corona-Verdachtsfälle aufgefallen. Bis auf einige übervolle Züge, bei denen Fahrgäste in Berlin aussteigen mussten, gab es aber kaum Verkehrsprobleme.

Ob das dritte, geplante «Plan:et C»-Fest im September stattfindet, hänge vom weiteren Infektionsverlauf ab, hieß es. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Wocheninzidenz zuletzt bei 29,2 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, an der Seenplatte bei 5,8.