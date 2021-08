Brandenburg erwartet bald weitere Ortskräfte aus Afghanistan

Nach der Ankunft der ersten 59 geflüchteten Menschen aus Afghanistan erwartet Brandenburg schon bald weitere afghanische Ortskräfte und ihre Angehörigen. Am Flughafen Frankfurt/Main würden am Freitag zwei weitere Maschinen mit Geretteten erwartet, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde von Brandenburg, Olaf Jansen. Auch diese Menschen sollen zunächst in der brandenburgischen Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) versorgt werden.

«Wir wissen noch nicht, wann und wie viele Menschen es sind», sagte Jansen. In der Einrichtung stünden aber insgesamt 350 Plätze für Ortskräfte und ihre Angehörigen zur Verfügung. Also könnten noch knapp 300 Menschen aufgenommen werden.