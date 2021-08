Zahl der Ausbildungsverträge in Brandenburg gestiegen

Die Zahl der Ausbildungsverträge in Brandenburg ist in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Knapp 5500 junge Menschen starteten aktuell in ihre Ausbildung, teilten der Handwerkskammertag und die Industrie- und Handelskammern Brandenburgs am Mittwoch (18. August 2021) mit. Dies seien 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Land gebe es insgesamt rund 7100 Ausbildungsbetriebe, davon mehr als 3500 im Handwerk und die übrigen in der Industrie, im Handel und in der Dienstleistung.