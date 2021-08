Seniorin ein Jahr lang Betrugsopfer

Mehr als ein Jahr lang ist eine 71-Jährige offensichtlich von einem Betrüger manipuliert worden. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte, überwies die Frau aus Michendorf (Potsdam-Mittelmark) über einen längeren Zeitraum hinweg einen fünfstelligen Betrag auf dessen Konto. Den Angaben zufolge hatte sie sich schon im April vergangenen Jahres von einem unbekannten Anrufer, der sich als Bankberater ausgab, überreden lassen, vermeintlich in Kryptowährung zu investieren und mehrere hundert Euro überwiesen.

Der Mann meldete sich regelmäßig, informierte sie über angebliche Kursanstiege und veranlasste sie zu weiteren Zahlungen. Erst als er die Anrufe ausblieben und der Frau von ihrem Kreditinstitut der Zugriff auf ihr Konto verwehrt wurde, ging sie Ende vergangener Woche zur Polizei. Die ermittelt jetzt wegen Betrugsverdachts. Die Polizei warnt vor dubiosen Geldgeschäften vor allem mit Kryptowährung.