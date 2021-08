Brandenburg erhöht Sicherheit in Gefängnissen

Brandenburg führt drei Jahre nach der Abschaffung sämtlicher Waffen für Bedienstete in den Gefängnissen wieder Stöcke für bestimmte Einsatzteams ein, um die Sicherheit zu erhöhen. «Neue gesellschaftliche Herausforderungen wie etwa eine allgemein zunehmende Gewaltbereitschaft sowie das verstärkte Aufkommen synthetischer Drogen wirken sich auch auf den Justizvollzug aus», teilte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Dienstag zur Begründung mit. Sicherheit und Ordnung seien unabdingbar, um Strafgefangene zu resozialisieren und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Der Einsatz von Stöcken stößt allerdings auf Bedenken auch innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition.

Das Konzept sei in der vergangenen Woche in Kraft gesetzt worden. Es beinhalte auch neue Körperschutzanzüge und Helme für die Einsatzgruppen, die im Wesentlichen schon beschafft seien. Vorgesehen sind zudem sogenannte Sicherheitsstationen für gefährliche und gewaltbereite Gefangene, der Einsatz von Rauschgift- und Handyspürhunden sowie von Detektionsgeräten für psychoaktive Substanzen.

Den Angaben zufolge untersagt Brandenburg als einziges Bundesland Waffen im Justizvollzug. 2017 waren Schusswaffen abgeschafft worden, 2018 auch Hiebwaffen. Von 2009 bis 2019 stellte die Linke den Justizminister. Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der ehemaligen Generalstaatsanwältin Hoffmann ein populistisches Wahlkampfmanöver vor. «Es ist mitnichten so, dass die Gewalt steigt in den Justizvollzugsanstalten», sagte Walter. «Es ist so, dass (...) die psychischen Erkrankungen steigen. Die bekämpfe ich ganz sicher nicht mit einem Knüppel in der Hand.»