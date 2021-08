Brandenburger Radio für Ost-West-Projekt ausgezeichnet

Das Internetradio «Radio Ginseng» aus Grünheide (Landkreis Oder-Spree) ist in einem Ideenwettbewerb für die neuen Bundesländer mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Das teilte der Sender am Montag mit. Gewürdigt worden sei damit das Projekt «Kooperation WOST - Eine ost-westliche Radiopartnerschaft», das die Brandenburger zusammen mit «Radio free FM» aus Baden-Württemberg umsetzen. Dotiert ist der Preis mit 15 000 Euro.

Dabei gehe es um den persönlichen Austausch über Lebensläufe in den ehemals verschiedenen gesellschaftlichen Systemen mit Fokus auf die Lebenswege der Generation 60 plus. Siegreich war das Gemeinschaftsprojekt in der Kategorie «Ost-West-Partnerschaften – Gemeinsamkeiten entdecken».