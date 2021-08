Helenesee bei Frankfurt/Oder gesperrt

Die Hoffnung vieler Badegäste, der Stadt und des Pächters hat sich zerschlagen: Der Helenesee bei Frankfurt (Oder) bleibt aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt.

Das teilte das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) am 03. August 2021 nach Vorlage eines Zwischenberichts mit. Untersuchungen von Sachverständigen hätten ergeben, dass in den bereits gesperrten Uferbereichen Gefahren aufgrund von «Verflüssigungsneigung und Setzungsfließen» bestehen. Die angeordnete Sperrung des Nord- und Westuferbereiches habe deshalb weiter Bestand.

Zunächst hatte noch die Hoffnung bestanden, dass zumindest einzelne Strandabschnitte an dem 250 Hektar großen Helenesee möglicherweise wieder freigegeben werden können. Nachdem im Juni und Juli umfangreiche Erkundungen und Bewertungen der geotechnischen Verhältnisse durchgeführt wurden, haben sich der Behörde zufolge die Gefährdungsannahmen für den gesamten betrachteten Uferbereich bestätigt.

Die Stadt zeigte sich entsetzt. «Wir sind sehr erschrocken und werden diesen Zwischenbericht durch unsere Experten prüfen mit der Zielsetzung zu prüfen, ob die Einholung einer gutachterlichen zweiten Meinung angezeigt ist», sagte Pressesprecher Uwe Meier der Deutschen Presse-Agentur. Der Gutachter solle nun auf Wunsch der Stadt im Ausschuss für Stadtentwicklung erscheinen, um alle Informationen in diesem Zusammenhang öffentlich zu machen.

Die Behörde hatte das auch als «kleine Ostsee» überregional beliebte Badegewässer am Freitag vor Pfingsten aus Sicherheitsgründen sperren lassen. Anfang März wurden am Ostufer des touristischen Ausflugsziels massive Rutschungen festgestellt. Da nicht auszuschließen war, dass auch andere Uferbereiche betroffen sind und somit Lebensgefahr für die dort Badenden bestehen könnte, wurden vorsorglich alle insgesamt 1350 Meter langen Strände am Helenesee geschlossen. Sie dürfen seitdem nicht mehr betreten werden.