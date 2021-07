Corona-Tempo stagniert: Lage in Krankenhäusern entspannt

Bei allmählich steigenden Corona-Infektionszahlen in Brandenburg ist die Lage in den Krankenhäusern derzeit noch entspannt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag befinden sich dort gegenwärtig 13 Covid-Patienten, von denen 6 auf der Intensivstation behandelt werden. Vier Menschen müssen den Angaben zufolge beatmet werden.

Das Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam hat derzeit keine Covid-Patienten. Im Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum sind nach Angaben einer Sprecherin aktuell drei Menschen mit der Erkrankung, davon einer auf der Intensivstation. Er werde jedoch nicht beatmet. Im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg ist nach Angaben des Hauses derzeit ein Covid-Patient zur Beobachtung.

Das Virus breitet sich in Brandenburg vergleichsweise langsam aus. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch 5 von 100 000 Menschen im Land, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. An den Vortagen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz etwas höher gelegen und vor einer Woche 6,1 erreicht. Brandenburg rangiert damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt von 14,5.