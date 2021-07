Unbekannte dringen in Arztpraxis ein und stehlen Medikamente

Unbekannte sind in eine Arztpraxis in Potsdam eingedrungen und haben eine noch unbekannte Anzahl verschreibungspflichtiger Medikamente gestohlen. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte, wurde am Sonntagvormittag Einbruchsalarm ausgelöst. Die Täter hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet, um in die Praxis zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

