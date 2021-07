Schweinepest: Detektivarbeit bei Suche nach Übertragung

Die Suche nach dem Übertragungsweg der Afrikanischen Schweinepest auf Hausschwein ist nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) eine zeitaufwendige Detektivarbeit. «Die Experten müssen in alle Ecken schauen», sagte FLI-Sprecherin Elke Reinking am Donnerstag. Nachdem anfangs Experten des FLI dabei waren, seien jetzt die die örtlichen Veterinäre im Einsatz. «Sie arbeiten einen etwa 60-seitigen Frage-Katalog ab», sagte sie. Es sei ein Standard-Katalog der auch bei anderen Tierseuchen wie der Geflügelpest eingesetzt werde.

Am vergangenen Freitag waren bundesweit die ersten Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Hausschweinbeständen in Brandenburg bekannt geworden. Betroffen sind ein Bio-Betrieb in Neiße-Malxetal mit 200 Tieren und drei Kleinsthalter.