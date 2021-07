Bunker-Besucher finden 26-Jährige tot in Waldstück

In einer Bunkeranlage in einem Wald bei Oranienburg (Oberhavel) ist der leblose Körper einer 26-Jährigen gefunden worden. Die Frau war seit Samstag vermisst worden, wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin geht davon aus, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. «Die äußeren Anzeichen weisen stark auf ein Tötungsdelikt hin», sagte Sprecher Torsten Sauermann der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa

Montagearbeiter, die sich die Bunkeranlage ansehen wollten, hatten am späten Montagabend die Leiche entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Anlage liegt versteckt im Wald und ist von Moos bewachsen. Die Frau ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft vergangenen Donnerstag zum letzten Mal gesehen worden.

Die Rechtsmedizin soll den Körper der Frau am Mittwoch untersuchen. Noch offen sei, ob die Tote in der Anlage starb. «Vielleicht werden Schleifspuren an der Leiche gefunden», sagte Sauermann. Dies würde darauf hindeuten, dass die Frau woanders getötet wurde. Die Polizei war am Dienstag vor Ort, um Spuren zu sichern.