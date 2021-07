Nabu Brandenburg zeichnet erstes Schwalbendorf aus

Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) hat zum ersten Mal ein ganzes Dorf für seine Schwalbenfreundlichkeit ausgezeichnet. Biehlen, ein Ortsteil der Gemeinde Schwarbach im Süden Brandenburgs, wurde am Mittwoch mit der Urkunde für sein Engagement im Schwalbenschutz gewürdigt, wie der Nabu mitteilte. «Nur, wenn sich viele Menschen für den Schutz der gefährdeten Gebäudebrüter, aber auch für den Schutz der Insekten als deren Nahrungsgrundlage engagieren, können wir dem Abwärtstrend bei unseren heimischen Schwalbenarten entgegenwirken», so Nabu-Landesvorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch.

Der Nabu zeichnet seit dem Jahr 2012 Schwalbenfreunde aus, die an ihren Häusern oder in ihren Ställen Schwalben dulden oder sie sogar aktiv unterstützen.

«Als wir hörten, dass es in Biehlen in etwa genauso viele Schwalbennester wie die 270 Einwohner gibt, war uns klar, dass hier auffallend viele schwalbenfreundliche Menschen wohnen», so Naturschützer Schmitz-Jersch.