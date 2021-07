Razzia gegen Automatensprengerbande: Wohnungen durchsucht

Die Polizei in Brandenburg hat mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern einer Automatensprengerbande durchsucht. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden am Dienstagmorgen festgenommen, wie die Polizeidirektion Ost und die Bundespolizei mitteilten.

Die zwölfköpfige Gruppe wird für 17 Sprengungen beziehungsweise Aufhebelungen von Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen in den vergangenen zwölf Monaten verantwortlich gemacht. Elf davon sollen in Brandenburg - unter anderem in den Orten Straußberg, Erkner und Eisenhüttenstadt - stattgefunden haben, fünf in Berlin und einer in Baden-Württemberg.