Hertha gewinnt auch ohne Boateng: Dardai «sehr zufrieden»

Ein bisschen bereute Kevin-Prince Boateng seinen freiwilligen Testspiel-Verzicht. Auf eigenen Wunsch stand der neue Anführer von Hertha BSC am Samstag beim recht mühsamen 3:1-Sieg des Fußball-Bundesligisten über Regionalligist Babelsberg 03 nicht im Kader. Stattdessen absolvierte der Rückkehrer eine Laufeinheit mit Athletik-Coach Henrik Kuchno und postete danach ein vielsagendes Foto bei Instagram. Völlig verschwitzt schaute Boateng in die Kamera und wirkte ziemlich ausgelaugt. «Nach dem Lauf hat er gesagt, es wäre besser gewesen, eine Halbzeit zu spielen. Henrik Kuchno hat ihn auseinandergenommen», sagte Trainer Pal Dardai der «B.Z.».

Davie Selke (24. Minute), Suat Serdar (36.) und Jhon Cordoba (49.) erzielten im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion in einer intensiven Partie die Tore für die Berliner. Babelsbergs Stürmer Daniel Frahn hatte nach 16 Minuten die Gastgeber in Führung gebracht.

Wie schon gegen Neustadt/Dosse und Neuruppin im Trainingslager in der Prignitz bot Dardai für jede Hälfte zwei fast komplett verschiedene Mannschaften auf. Dabei drehte im ersten Abschnitt besonders Herthas Neuzugang Serdar trotz schwerer Beine nach dem Lauf-Trainingslager auf und verzeichnete gleich zwei Chancen in den ersten fünf Minuten. Nach dem Ausgleich von Selke brachte Serdar den Hauptstadtclub nach einem Zuspiel von Javairo Dilrosun in Führung.