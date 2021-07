Netzhoppers holen Angreifer Max Schulz vom VC Olympia

Volleyball-Bundesligist Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee hat für den Außenangriff Max Schulz verpflichtet. Der 18-Jährige sammelte in der vergangenen Saison beim Nachwuchsteam VC Olympia Berlin bereits Erstligaerfahrung, wie die Netzhoppers am Freitag bekannt gaben. Schulz ist bereits der sechste neue Spieler, den der Verein für die Saison 2021/22 unter Vertrag genommen hat.

Der 1,99 Meter große Außenangreifer ist in Potsdam geboren. Vier Jahre lang spielte er zuletzt beim VCO Berlin. «Er hat in der vergangenen Saison in der Bundesliga gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt», sagte Netzhoppers-Routinier Dirk Westphal in Vorfreude auf den neuen Mitspieler.