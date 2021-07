Kaufoption für Union: Baumgartl setzt sich hohe Ziele

Neuzugang Timo Baumgartl setzt sich beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ambitionierte Ziele. «Ich möchte jedes Spiel spielen. Das ist mein Anspruch», sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler im Trainingslager der Köpenicker in Bad Saarow am Freitag. Tags zuvor war der frühere Bundesligaprofi des VfB Stuttgart zunächst für eine Spielzeit vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen worden.

Nachdem Baumgartl in der vergangenen Saison auch in Folge von Verletzungen nur zu 14 Pflichtspieleinsätzen in der niederländischen Ehrendivision, in der Europa League und im Pokal kam, will er nun in Deutschland zu alter Stärke zurückfinden. «Hier besteht die Chance, in drei Wettbewerben zu spielen. Das war ein wichtiges Kriterium, um meinen nächsten Verein auszuwählen. Ich freue mich, wieder in der Bundesliga spielen zu können», sagte Baumgartl.