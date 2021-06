Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume: Unwetter

Gewitter mit Starkregen haben in Brandenburg mancherorts für entwurzelte Bäume und vollgelaufene Keller gesorgt - am Mittwoch waren vor allem der Norden und der Osten des Landes betroffen. In der Stadt Prenzlau (Uckermark) musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Größere Schäden oder Verletzte verzeichneten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht.

© dpa

In Prenzlau mussten Kinder einer Kita in den zweiten Stock des Gebäudes gebracht werden, wie ein Mitarbeiter der Feuerwehr vor Ort sagte. Im unteren Bereich des Gebäudes sei Wasser eingedrungen. Zudem seien in der Stadt zahlreiche Keller voll Wasser gelaufen. Vermutlich hätten die Abflüsse die Wassermengen nicht mehr aufnehmen können.

Der Betreiber des Cafés im Museum Prenzlau, Stefan Heß, berichtete von einem kurzzeitigen, aber heftigen Starkregen. «In der kurzen Zeit war es heftig, was an Wasser runterkam», sagte er der dpa. Das Wasser drohte in den Eingang des Gebäudes zu laufen. «Als wir das gemerkt haben, haben wir versucht, den Eingang zu blockieren». Die Gullys hätten das Wasser nicht mehr aufgenommen. Nach einer halben Stunde habe sich die Wetterlage beruhigt.

Im Kreis Oberhavel und im Kreis Barnim waren Äste abgebrochen und Keller voller Wasser gelaufen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde sagte. Im Kreis Oberhavel sei die Feuerwehr 60 Mal im Einsatz gewesen, im Kreis Barnim 48 Mal. In Wensickendorf, einem Ortsteil von Oranienburg (Oberhavel), wütete das Gewitter bereits am Dienstag kurz und heftig. Bäume fielen auf die Straße, auf einen Carport und auf das Dach eines Bungalows.

Verletzte gab es nach Angaben der Regionalleitstelle Nordost nicht. Insgesamt seien sechs Ortsfeuerwehren mit 30 Autos in der nördlichen Region im Einsatz. Die Leitstelle für den Kreis Oder-Spree konnte zunächst keine Auskunft über die Zahl der Einsätze geben. Es sei zu viel zu tun, sagte eine Mitarbeiterin auf Anfrage. In der Prignitz im Norden war die Lage dagegen überschaubar, wie es von der Leitstelle Nordwest hieß.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Mittwochabend vor Unwetter mit Gewitter und Starkregen in den nördlichen Kreisen. Es bestehe die Gefahr von ergiebigem Dauerregen. Betroffen seien die Kreise Barnim, Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Uckermark. Infolge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.

Dabei könnten gebietsweise zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden fallen, teilte der DWD mit. Örtlich könnten zudem auch 80 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann es immer wieder zu Gewittern kommen.

Weiter regnerisch - vor allem vom Havelland über den Norden Brandenburgs - bleibt es in der Nacht zum Donnerstag. Bestehen bleibt dem DWD zufolge auch die Unwettergefahr, die Gewitter und gebietsweise Starkregen mit sich bringt. Am Tag regnet es vor allem im Norden und Westen Brandenburgs, während es in der Niederlausitz trocken bleibt.

Aufgrund des immer wieder möglichen Platzregens ist mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zudem besteht bei Blitzeinschlägen Lebensgefahr.