«Wie gut sich das anfühlt!» Choriner Musiksommer eröffnet

Mit Beethovens Dritter Symphonie - auch als «Eroica» bekannt - hat der 58. Choriner Musiksommer in Brandenburg begonnen. Kulturministerin Manja Schüle eröffnete gemeinsam mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Wolfgang Thierse und weiteren Akteuren das musikalische Event im Kloster Chorin nordöstlich von Berlin. «Kultur live und direkt erleben - wie gut sich das anfühlt», sagte Schüle zur Eröffnung. Das Fest steht unter dem Motto «Europa».

«Musik vereint Menschen», betonte die SPD-Politikerin. Sie hoffe, dass Musikerinnen, Musiker und Musikfans «Voltaires Idee von Europa als ‘großer geistiger Gemeinschaft‘ weitertragen». Das Festival bereichere das kulturelle Leben Brandenburgs und fördere den Kulturtourismus. Das Ministerium unterstütze den Musiksommer in diesem Jahr mit 36.000 Euro aus Lottomitteln.

Mehrere Festivalbetreiber hatten Mitte März in einem offenen Brief auf die existenzbedrohende Lage durch die Corona-Pandemie und den Spielausfall hingewiesen und Ministerien und Kommunalverwaltungen um Unterstützung gebeten. Insgesamt stellte das Ministerium ein Hilfsprogramm zum Ausgleich von Einnahmeausfällen in Höhe von mehreren Millionen Euro bereit.