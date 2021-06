Zehn Jahre Weltnaturerbe: Lottomittel für Buchenwald Grumsin

Geld für Tanz, Foto-Workshop und geführte Wanderungen: Zum zehnjährigen Jubiläum des Buchenwalds Grumsin als Weltnaturerbe hat Brandenburgs Umweltstaatssekretärin Silvia Bender der Stadt Angermünde Lottomittel in Höhe von 20 000 Euro überreicht.

Am 25. Juni 2011 war der Wald im Norden Brandenburgs in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen wordeen, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. «Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass weltweit jede dritte Unesco-Weltnaturerbestätte in Gefahr ist, müssen wir alles tun, um diesen Schatz zu bewahren», erklärte Bender.