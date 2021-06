Chamberlain folgt bei Netzhoppers auf Kovac

Volleyball-Bundesligist Energiequelle Netzhoppers KW Bestensee hat schnell auf die Trennung von Jakub Kovac reagiert. Für die kommende Spielzeit haben die Brandenburger den US-Amerikaner Max Chamberlain für die Position des Mittelblockers vorgesehen, wie der Verein am Freitag mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Verein verkündet, den Vertrag mit dem slowakischen Nationalspieler nicht zu verlängern.

Der 24-Jährige Chamberlain kommt vom griechischen Erstligisten AOP Kifisias, wo er in der vergangenen Saison zum besten Mittelblocker der Meisterschaft gewählt wurde. Ein Jahr zuvor belegte Chamberlain auf seiner ersten Station in Europa mit dem französischen Club Tourcoing Lille Métropole den fünften Platz in der Pro A-Liga.