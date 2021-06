Schauer und einzelne Gewitter zum Ende der Woche erwartet

Auch gegen Ende der Woche kann es Schauer und einzelne Gewitter in Berlin und Brandenburg geben. In Südbrandenburg lasse der Regen am Donnerstagmorgen zunächst nach, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den übrigen Teilen Berlins und Brandenburgs hängen tagsüber bei bis zu 25 Grad dichte Wolken am Himmel, örtlich könne es regnen und gewittern.

Viele Wolken gebe es auch am Freitag, vor allem im Süden Berlins kommt es den DWD-Meteorologen zu Schauern. Gegen Abend lockere der Himmel jedoch auf und es bleibe meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 24 Grad. Örtliche Schauer und ein Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen bis zu 25 Grad erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg dann am Samstag. Ähnlich wie am Vortag lockere sich die Wolkendecke gegen Abend auf und es komme nur selten zu Schauern.