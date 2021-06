Statistiker erwarten Bevölkerungszuwachs in Brandenburg

Trotz eines weiteren Rückgangs bei den Geburten und einer deutlich wachsenden Zahl von Sterbefällen erwarten die Statistiker bis 2030 einen leichten Bevölkerungszuwachs in Brandenburg. Gegenüber 2019 sei mit einem Zuwachs von etwa 17 000 auf rund 2,54 Millionen Bürger zu rechnen, sagte der Leiter des Landesamtes für Statistik, Jörg Fidorra, am Montag bei der Vorstellung der Bevölkerungsprognose. Grund dafür sei ein erwarteter Zuzug von rund 230 000 Menschen, insbesondere aus Berlin, aber auch aus anderen Bundesländern.

Während der Speckgürtel um Berlin mit starken Zuwächsen bei der Bevölkerung bis zu 10 Prozent in Potsdam und im Landkreis Dahme-Spreewald rechnen kann, werden die berlinfernen Regionen Rückgänge bei der Bevölkerungszahl voraussichtlich zwischen 6 und 11 Prozent verkraften müssen. Besonders düster sieht es in Südbrandenburg mit jeweils einem Minus von 11 Prozent in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster sowie mit einem Minus von 10 Prozent im Landkreis Spree-Neiße aus.