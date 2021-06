Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg sinkt auf 5,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Brandenburg sinkt weiter.

Es sei ein Wert von 5,2 ermittelt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag (17. Juni 2021) mit. Am Mittwoch betrug die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 6,0, am Dienstag 6,2 und am Montag 6,6.