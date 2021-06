Zoll findet 14.400 Schmuggelzigaretten in Erdbunkern im Wald

Zollfahnder haben in drei Erdbunkern in einem Waldstück in Velten (Landkreis Oberhavel) 14.400 Schmuggelzigaretten entdeckt. «Es ist durchaus üblich, dass für den Verkauf bestimmte Zigaretten von den Händlern in derartigen Verstecken «zwischengelagert» werden», sagte Andreas Graf, Sprecher des Hauptzollamts Potsdam, am Mittwoch. Demnach untersuchten die Zöllner das Waldstück am Montagabend, weil sie dort zuvor einen illegalen Zigarettenhandel beobachtet hatten. Dabei soll ein Fahrradfahrer einem 67 Jahre alten Mann 2000 unversteuerte Zigaretten übergeben haben.

© dpa

Die Fahnder verhinderten einen Steuerschaden von mehr als 3000 Euro, wie das Hauptzollamt mitteilte. Gegen den Zigarettenkäufer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei ein. Das Hauptzollamt kontrolliert regelmäßig mutmaßliche Händler und Kuriere aber auch Käufer, um den illegalen Zigarettenhandel zu bekämpfen. Steuerhehlerei wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 180 Trinkbrunnen und über 2.000 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr