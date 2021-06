Model Knuppe und Ex-Boxer Schulz sind Einheitsbotschafter

Das Model Franziska Knuppe (46) und Ex-Boxer Axel Schulz (52) sind Brandenburgs Botschafter zum Tag der Deutschen Einheit. Die beiden Prominenten sollen Brandenburg in kurzen Filmen repräsentieren, die zum Feiertag gedreht und in den sozialen Medien veröffentlicht werden sollen.

Die Initiative geht auf den amtierenden Bundesratspräsidenten, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zurück, dessen Land in diesem Jahr die Einheitsfeier ausrichtet. Alle Bundesländer wurden aufgerufen, zwei Einheitsbotschafter zu benennen, die in den kurzen Filmen beschreiben sollen, was Deutschland für sie ausmacht und was die Einheit für sie bedeutet.