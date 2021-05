Unbekannter schlägt 64-Jähriger mit der Faust ins Gesicht

Eine 64-jährige ist in Cottbus von einem unbekannten Radfahrer ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand die Frau am Sonntag auf dem Muskauer Platz im Ortsteil Sandow, als ein Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr plötzlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Frau wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Sie sucht mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

© dpa

© YokoDesign Berlin reloaded: Unternehmensumfrage zur Stärkung lokaler Wirtschaft Touristische Unternehmen stehen durch die Coronakrise enormen Veränderungen gegenüber und brauchen Perspektiven. „Berlin reloaded“ zählt auf Ihre Meinung. mehr