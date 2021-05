Spandau scheitert wieder an Hannover

Wieder an Waspo Hannover gescheitert: Die Wasserballer von Spandau 04 beenden enttäuscht eine komplizierte Bundesliga-Saison. «Wir haben unser Limit im Finale insgesamt nicht erreicht und verdient verloren», erklärte Manager Peter Röhle und kündigte gleich eine Analyse und nötige Veränderungen an: «Wir müssen uns für die Zukunft neu ordnen und motivieren. Das 0:3 muss uns antreiben». Gleich alle drei Finalspiele gegen den Erzrivalen Waspo haben die Wasserfreunde verloren.

«Individuell war Hannover, auch auf Schlüsselpositionen wie Torwart und Center, den entscheidenden Tick stärker. Sie waren konzentrierter und in der Chancennutzung stärker», resümierte Röhle. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag das dritte Match der Best of Five-Finalserie um die 100. deutsche Meisterschaft seit 1912 mit 10:7 (2:3, 3:1, 3:1, 2:2) und holten sich nach dem 12:6-Heimauftakt sowie dem 9:8-Erfolg von Samstag in Berlin mit 3:0 Siegen souverän das Championat.