Beratung für Spargelhelfer: «Es ist Detektivarbeit»

Es ist bereits die zweite Spargel-Saison in der Corona-Pandemie. Aus Sicht der Fachstelle Migration und gute Arbeit Brandenburg des DGB-Landesbezirks Berlin-Brandenburg hat die Pandemie die Bedingungen für Erntehelfer aus dem Ausland erschwert. «Die Probleme sind aber die gleichen geblieben wie auch schon vor Corona», sagte Leiter Philipp Schwertmann: «Unter welchen Bedingungen wird gearbeitet, wie viel Lohn bekommen die Helfer, was steht im Arbeitsvertrag, das ist alles weiterhin völlig intransparent.»

Seit 2016 bietet die Fachstelle den Helfern, die größtenteils aus Rumänien und Polen kommen, in ihrer Muttersprache Beratung zum Thema faire Arbeitsbedingungen an. Entweder richten sich die Helfer selbst mit Fragen an die Stelle. Daneben gehen die Berater auf Höfe, um Helfer über ihre Rechte aufzuklären. Das sei nicht immer einfach. «Es ist zum Teil richtige Detektivarbeit, die Helfer zu finden», sagte Schwertmann. Denn nicht immer seien die Helfer auf den Höfen selbst untergebracht. Und in der Pandemie sei es noch einmal schwieriger, Informationen an die Betroffenen zu bringen.