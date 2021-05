Wasserqualität in den meisten Gewässern gut bis hervorragend

Badelustige können sich über saubere Gewässer in Brandenburg freuen: An 253 von 255 ausgewiesenen Badegewässern ist die Wasserqualität nach Behördenangaben ausgezeichnet oder gut.

Die Einstufung erfolgte nach EU-weit anzuwendenden Bewertungskriterien, teilte das Verbraucherschutzministerium am Freitag mit. Demnach beginnt in Brandenburg am Samstag offiziell die Badesaison und dauert bis zum 15. September. Bei der Bewertung geht es um ausgewiesene Badegewässer, darunter sind auch Badestellen an Flüssen wie Spree oder Havel.