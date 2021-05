Brandenburg erinnert an DEFA-Gründung vor 75 Jahren

Hunderte Spielfilme und mehr als 2000 Kurz- und Dokumentarfilme hat die DEFA hervorgebracht: Brandenburg hat am Donnerstag an das 75. Gründungsjubiläum der Deutschen Film Aktiengesellschaft erinnert. Die DEFA sei Arbeitsplatz und künstlerische Heimat für Tausende Beschäftigte gewesen - die dort entstandenen Produktionen seien Teil des gemeinsamen Film- und Kulturerbes, erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD).

Die DEFA wurde am 17. Mai 1946 in Berlin unter Lizenz der sowjetischen Besatzungsmacht mit Sitz in Potsdam-Babelsberg gegründet. Bis 1992 entstanden rund 700 Spielfilme, 750 Animationsfilme sowie etwa 2250 Kurz- und Dokumentarfilme. Zu den bekanntesten DEFA-Produktionen gehören unter anderem «Die Mörder sind unter uns» von Wolfgang Staudte, «Spur der Steine» von Frank Beyer und «Solo Sunny» von Konrad Wolf. Als einziger DEFA-Film wurde «Jakob der Lügner» von Regisseur Frank Beyer nach dem Roman von Jurek Becker 1976 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.