Rekordmeister Spandau im Halbfinale Favorit gegen Potsdam

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 geht als hoher Favorit in das Halbfinale um die 100. deutsche Wasserball-Meisterschaft. Am Freitag (19.00 Uhr) müssen die Spandauer in der Schwimmhalle Luftschiffhafen beim OSC Potsdam antreten, einen Tag später findet am Samstag (15.00 Uhr) das Rückspiel in der Schöneberger Schwimmhalle statt. Anders als in den Vorjahren gibt es im Fall eines 1:1-Spielstandes nach zwei Spielen kein drittes Match, sondern die Tordifferenz aus beiden Spielen entscheidet.

Spandau-Manager Peter Röhle warnte trotz der Favoritenstellung: «Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden trotz der klaren Siege in der laufenden Saison gegen die Potsdamer Orcas mit vieler Konzentration und Motivation antreten und den Gegner nicht unterschätzen.»

Der Sieger der beiden Duelle trifft im Finale ab dem 19. Mai auf Titelverteidiger Waspo Hannover oder den ASC Duisburg.