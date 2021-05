Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in der Potsdamer Innenstadt ist entschärft worden.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in der Potsdamer Innenstadt ist entschärft worden. «Seit 12:20 Uhr sind alle Sperrungen rund um den Fundort aufgehoben», teilte die Stadt am Mittwoch (12. Mai 2021) auf Twitter mit. Etwa 3000 Menschen mussten am Vormittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen, auch die Staatskanzlei, mehrere Ministerien, Landesämter, die Bundespolizei, ein Pflegeheim, das Humboldt-Gymnasium und zwei Kitas befinden sich in dem rund 800 Meter großen Sperrkreis rund um den Fundort der Bombe auf einem ehemaligen Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee unweit des Hauptbahnhofs.