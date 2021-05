Landesamt für Umwelt bekommt mehr Mitarbeiter

Wegen des hohen Arbeitsaufwands unter anderem bei Genehmigungsverfahren des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bekommt das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) mehr Mitarbeiter. Im sogenannten Überwachungsreferat im Technischen Umweltschutz gibt es jetzt acht zusätzliche Stellen, um alle Genehmigungsvorhaben - auch für andere Projekte - abarbeiten zu können, sagte die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Dienstag.

Die Ministeriumssprecherin räumte ein, dass in diesem Referat zeit- und phasenweise Arbeitsspitzen auftreten. Das liege an dem umfangreichen Arbeitsbereich, so Zelt. Das Referat beschäftige sich unter anderem mit Auflagen in Genehmigungsverfahren und überwache auch deren Einhaltung - nicht nur rund um die Tesla-Baustelle in Grünheide, sondern auch anderswo.